Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "şahlanış ve yeniden yükseliş" olarak isimlendirdiği 24 Haziran seçimleri için manifestoyu açıkladı.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 09:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul 6. İl Kongresi'nde 24 Haziran'daki seçimler için manifestosunu açıkladı.

"Şahlanış ve yeniden yükseliş" dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "kuruluş ve diriliş dönemini" tamamladığını, 24 Haziran'dan sonraki dönemin ise "şahlanış ve yeniden yükseliş" olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bugüne kadar kazandığı 12 seçimin her birinin hayati derecede önemli olduğunu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir milat olacağını, seçimlerin ardından cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş idealinin tüm unsurlarıyla hayata geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldiği İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda seçim manifestosunu açıkladı. Erdoğan salona girmeden önce ise seçim otobüsünün üstünde dışarıda bekleyen gruba hitap etti.

Tam bağımsız Türkiye vurgusu

Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yana olduklarını, yarın da öyle olacaklarını, milletin egemen olduğu tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istediklerini belirtti.

"Ahdim olsun ki…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak" dedi.

“Faizler düşecek”

Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçeceğini söyleyen Erdoğan, faizlerin, enflasyonun ve cari açığın düşeceğini, kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelerin mutlaka hayata geçeceğini, İstanbul'daki yeni havalimanının bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hizmete gireceğini vurguladı.

“Türkiye küresel bir güç olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, el birliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde 3-Y olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir" dedi.

“Türkiye küresel bir güç olacak”

Türkiye'nin AB üyelik hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin küresel bir güç olacağını, yeni dönemde Türkiye'nin küresel bir güç, öncü bir ülke olacağını, son zamanlarda muhataplarında aynı kararlılığı ve isteği görmediklerini ama Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmediklerini, dış politikanın temel ilkelerinin 'bağımsızlık', 'milli çıkar', 'milli güvenlik' ve 'vicdani duruş' olmaya devam edeceğini, kimsenin efendiliğini kabul etmedikleri gibi kimseye de efendilik taslamayacaklarını, küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceklerini, Türkiye’nin yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyeceğini belirtti.