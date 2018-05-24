Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 15:54

AK Parti aday tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Burada 24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri öncesi AK Parti'nin Seçim Beyannamesi açıklandı.

“Vakit Türkiye Vakti”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda salona, 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye', 'Yaparsa yine AK Parti yapar', 'Siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor', 'Demokrasi Kahramanları, Türkiye'nin kadınları', 'Vakit Türkiye Vakti' pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından önce gazetecilere AK Parti seçim beyannamesi dağıtıldı. 360 sayfadan oluşan beyannamede 16 ana başlık var.

Geçmiş seçimlerle ilgili önemli hatırlatma

Bu kapsamda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran'da parlamento çoğunluğun kaybedildiğini, 1 Kasım 2015'te seçimlerin yenilendiğini ve yeniden tek başına iktidar olunduğunu, 10 Ağustos seçimlerinde ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52'ye ulaştıklarını söyledi.

Meclis’te güçlü bir grup kurulmalı

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin üzerinde bir oranla kazanmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda parlamentoda da güçlü bir grup kurulması gerektiğini, bunun yolunun da milletle iyi bağlar kurmaktan geçtiğini, milletin huzurunda hiçbir zaman eli boş çıkmadıklarını belirtti.

"Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün "Güçlü Meclis, "Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" başlıklı seçim beyannamesini sunulduğunu, değişim sürecinde geri kalanların eskisinden çok daha fazla bedeller ödediğini, yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir yer ayırdıklarını, yeni hükümet sistemiyle 2023 vizyonunu daha da güçlendirerek, kadınların söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceklerini söyledi.

Kalkınmış bir ülke olma yolunda…

Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç nüfusu en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni başarı hikayeleri yazacaklarını, kadınların kalkınma sürecine aktif katılımını destekleyeceklerini, kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 40'ın üzerine çıkaracaklarını, demokratik standardı yüksek, kalkınmış bir ülke yolunda kararlılıkla yürüyeceklerini belirtti.

“Türkiye dünyada cazibe merkezi haline gelecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektörün rolünü güçlendireceklerini, özgün projelerle küresel ölçekte tanınan markası olan ülke konumuna yükseleceklerini, ülkeyi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, lojistik yerli ve milli üretimle dünyada cazibe merkezine haline gelen bir ülkeye dönüştüreceklerini, özellikle savunma sanayiinde Türkiye'nin sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyecek bir ülke olacağını ifade etti.

İkinci kısım

"Vakit Türkiye vakti"dir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinin ikinci kısmını yeni yönetim modelinin oluşturduğunu, milletin 24 Haziran'da bir sandıkta Meclis'e göndereceği milletvekillerini, diğer yanda kendini yönetecek cumhurbaşkanını seçeceklerini, yeni dönemi "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Bağımsız Güçlü Türkiye" şiarıyla yola devam edeceklerini, bağımsız, güçlü ve tarafsız yargı ile demokrasimizi sağlam temeller üstüne oturttuklarını, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kadar Meclis'te çoğunluğu almanın da önem kazandığını, Meclis ile Cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye'nin o kadar kazançlı çıkacağını, Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümetin millete hizmet için çalışacağını, yeni sistemle, hızlı karar alma makanizmasıyla hizmete odaklanılacağını söyledi.

Şehir hastaneleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin meyvelerini vermeye başladığını, yenilerinin de bu yıl açılacağını, ülkede sağlık hizmetlerinin standardını bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirtti.

"Genç siyasetçilerin önünü AK Parti açtı"

Siyasette gençlerin önünü açanın AK Parti olduğunu vurgulayan Erdoğan, gençleri istihdamdan spora kadar her alanda desteklemeyi sürdüreceklerini, siyasetten bürokrasiye her alanda kadınların etkin birer fert olarak katılımını sürdürmeye devam edeceklerini, kadına şiddete karşı mücadeleye devam edeceklerini, çocukların insani ve ahlaki değerlere sahip fertler olarak yetişmesini sağlayacaklarını, yoksullukla mücadelenin en başarılı olduklarını alanlardan biri olduğunu söyledi.