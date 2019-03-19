Cumhurbaşkanı Erdoğan: Satılan bir şey varsa sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan; tank palet fabrikasının Katar'a satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na, “Satılan bir şey varsa sensin” sözleri ile cevap verdi.

Güncellenme 19 Mart 2019 16:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; tank palet fabrikasının Katarlılara satıldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Sattılar diyor. Satılan bir şey varsa sensin. Varsa böyle bir şey ispatla ben her şeyi bırakmaya varım" sözleri ile meydan okudu.

“Satılan bir şey varsa sensin”

"Bay Kemal ne diyor? ‘Sattılar’ diyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Satılan bir şey varsa sensin. Niye yalan söylüyorsun? Burada kesinlikle bir mülkiyet devir söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla ben her şeyi bırakmaya varım. Ama sen siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü dürüst değilsin. Sabah yalan, akşam yalan. Bu fabrikanın arazisi taşınmazları her şeyi devlete ait olacak kalacak. Sadece işletmesi özel şirkette olacak. İşçiler de hiç hak kaybına uğramadan çalışmaya devam edecek” dedi.