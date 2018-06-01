Adıyamanlılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakın sigara içmeyin. Hele erkekler, hanımlara zulmetmeyin" dedi.

Güncellenme 01 Haziran 2018 17:01

Adıyaman'da tütün üreticilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari önemini de görmezden gelmiyorum. Yine de tavsiye etmiyorum. Sakın sigara içmeyin. Hele erkekler, hanımlara zulmetmeyin" dedi.

“Tütün satılabilmesini AK Parti sağladı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte tütünün bir gramının satışı dahi yasakken, tütünün değerinden satılabilmesine AK Parti'nin sağladığını, bu konuda herhangi bir geriye gidişin söz konusu olmadığını, vatandaşın ekmeğine engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye geldiklerini, 24 Haziran'dan sonra bu konuda talimatlar verdiklerini, çalışmalarını yaptıklarını, vatandaşın asla bu konuda da önünün kesilmeyeceğini, rahat olunması gerektiğini, kazanılmış hakları AK Parti iktidarının geri almayacağını söyledi.

Güçlü Meclis vurgusu

AK Parti siyasetinin hizmet siyaseti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da yeniden hizmet için yatırım için bir kez daha destek istediklerini, 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığı'nda kendisinin Meclis'te AK Parti'nin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"Yaparsa yine AK Parti yapar”

Erdoğan, "Yaparsa yine AK Parti yapar. Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3.5 kat büyüttüysek şimdi de ülkemizi 2 kat daha ileri götürmek istiyoruz" dedi.

“Dargınlık, kırgınlık yok”

Bu süreçte dargınlık, kırgınlık olmaması gerektiğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazen duyuyorum dargın, kırgın olanlar olduğunu, makam, mevki, aşiretin bir kenara koyulması gerektiğini, yaradılanın yaradandan ötürü sevilmesi gerektiğini söyledi.

“4 bin 300 konut projesini hayata geçirdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a 14 katrilyon liralık destek ve yatırım yaptıklarını, TOKİ aracılığıyla Adıyaman'da 4 bin 300 konut projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Bu akşam İstanbul'da tüm özel halk otobüsçüleri ile iftar yapacağız. Sözüm var seçimlerden sonra inşallah Kahta'ya da geliriz. Kahta Köprüsü de bitmek üzere. Bu projenin tamamını 2 yıl içerisinde hizmete alıyoruz.

Hızlı tren projelerimizin içinde Adıyaman da var. Maalesef ana muhalefet partisinin adayı 'Yüksek hızlı treni yapıp da ne yapacaksın?' diyor. Bunların hayatları boyunca bir dikili ağaçları yok. Yatırım bizim işimiz. Adıyaman'ı hızlı trene kavuşturacağız. Adıyaman Havalimanımıza yeni bir terminal binası yaptık.