Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıktaki devrimi bu sözlerle anlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Aşkın Bak'ın tanıklık ettiği sağlık mahrumiyeti anısını anlattı.

Güncellenme 06 Kasım 2018 12:55

AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemşerisi ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la yaşadığı bir anısını anlattı. Seçim çalışmasına giderken trafik kazası geçirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, serumunu Osman Aşkın Bak’ın tuttuğunu söyledi.

''Bu garibim Osman'ın eline serum verildi”

CHP’yi ve geçmiş dönemlerdeki hizmet mahrumiyetini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkadaşlarıyla beraber Bolu'da seçim çalışmasında trafik kazası geçirdiğini belirterek, ''Bu garibim Osman'ın eline serum verildi. O serumu tutuyor. Bizde minibüsün içinde yatıyoruz. Bu da yetmedi. Geldik hastaneye, hastaneye soruyor 'Sigortalı mısın emekli misim?' Ya yatıyoruz komadayız daha bu soru mu sorulur. İşte Bay Kemal'in genel müdürlüğü buydu. Biz damdan düştük Bay Kemal. Ama şimdi sağlıkta kimse, kapıdan çevrilemez" dedi.