Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 alımında taviz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyon turist geldiğini ama NATO'da müttefik olunan ABD'den parayla dahi silah alınamadığını söyledi.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 09:29

Resmi temaslar için İngiltere'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşünden sonra ilk kez basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkiler ilgili önemli de açıklamalar yaptı.

Rusya'dan alınan petrol ve doğalgazın kesilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyon turist geldiğini ama NATO'da müttefik olunan ABD'den parayla dahi silah alınmadığını söyledi.

Türkiye üzerine düşeni yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile ilişkiler konusunda üzerine düşeni yaptığını, Türkiye'nin hak ne ise onu savunduğunu, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı geri çekilme kararının doğru bulunmamasının sebebinin de bu olduğunu, ABD'nin anlaşmayı tek başına imzalamadığını, işin içinde İngiltere'nin, Almanya'nın ve Fransa'nın da olduğunu, ABD'nin İran konusunda 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hareket ettiğini, ABD'nin Temmuz-Ağustosta ambargoya başlayacağından söz etmesinin doğru olmadığını, daha önceki ambargonun da başarılı olmadığını, Almanya'nın Mercedes'i verdiğini, Çin'in 'Ne istersen veririm' dediğini, Türkiye'nin nükleer konusunda öteden beri diplomasi ve müzakere yolunun daha isabetli olacağını savunduğunu söyledi.

S-400’lerde taviz yok

NATO müttefiki Yunanistan'ın S-300 aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de Rusya'dan S-400 almasında bir sorun olmayacağını, Türkiye-Rusya arasında zaten Üst Düzey İşbirliği Konseyi olduğunu, Rusya'dan alınan petrolün, doğalgazın kesilmeyeceğini, Rusya'dan Türkiye'ye beş milyon turist geldiğini, NATO'da müttefik olunan ABD'den, parayla dahi silah alınamadığını, dolayısıyla S-400'ten tavizin söz konusu olmadığını belirtti.

Rusya çok avantajlı imkanlar sundu

Erdoğan, S-400 konusunda Rusya'nın Türkiye'ye çok avantajlı kredi imzanı sunduğunu, savunma sanayi ihtiyaçlarını en uygun şartlarda farklı yerlerden karşılamanın Türkiye'nin de en tabii hakkı olduğunu vurguladı.