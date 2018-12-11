Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valisi'nden olay hakkında bilgi aldı

Rize Valisi Çeber'i, Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesi olayına dair basın mensuplarına bilgi verdiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı.

Güncellenme 11 Aralık 2018 16:37

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve beraberindeki üç polis, trafik şubede görevli bir polis memuru tarafından vurularak şehit edildi. Olay hakkındaki detayları basın mensuplarına anlatan Rize Valisi Kemal Çeber’i tam bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Çeber, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aradığını belirterek yayından ayrıldı.

“Hastaneye kaldırıldığında Verdi’nin durumu ağırdı”

Konuyla ilgili detayları anlatan Vali Çeber, saldırganın Emniyet Müdürü ile makamında görüştüğünü, buradan ayrıldıktan sonra silahını alarak tekrar geri geldiğini, hiçbir şey demeden emniyet müdürünü burada yaraladığını, Verdi’nin hastaneye kaldırıldığında durumunun ağır olduğunu belirtti.

Tayin meselesi yüzünden şehit etmiş

Vali Çeber, bilgilerin henüz taze olduğu için yanlış bilgi vermekten kaçındığını, ilk söylenenin tayin sorunu şeklinde aktarıldığını, üniversite okumak için merkeze gelmek istediğini, gelmesinin uygun görülmediğini, istediği sonucu alamayınca böyle bir girişimde bulunduğunu, bu kişiye polis değil hain denileceğini ifade etti.