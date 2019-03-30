Cumhurbaşkanı Erdoğan rekor sayıyı açıkladı! İşte yaptığı miting sayısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesi son kez halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında, 50 günde tam 102 miting yaptığını açıkladı.

Güncellenme 30 Mart 2019 19:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesi son konuşmasını İstanbul Bağcılar’da yaptı. Seçim kampanyası kapsamında 50 günde tam 102 miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandığa küsülmeyeceğini, bunun davayı terk etmek olduğunu söyledi.

“50 günde 102 miting yaptım”

31 Mart’ın mahalli idareler seçimi olmaktan çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimin kimlerle bir araya geldiğini, yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "59 il mitingi ve birçok ilçe mitingi yaptım. İstanbul’un 28 ilçesinde, Ankara’nın 11 ilçesinde mitingler yaptım. 50 günde 102 miting ve televizyon programları ile yola devam ettik" ifadelerini kullandı.

“AK Parti’yi milletimiz kurdu”

Bağcılar’ın milli iradenin sarsılmaz yıkılmaz kalesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti’yi milletimiz kurdu. Bu uzun yürüyüşte hamdolsun bağcılar hep yanımızda oldu. 31 Mart’ta Bağcılar’dan daha büyük bir zafer bekliyoruz” dedi.

“Sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır”

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

31 Mart, ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır. Kimin kimlerle bir araya geldiğini, yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz. Pensilvanya'nın ulaklarının ta okyanus ötesinden yaptığı açıklamaları, siz de izliyorsunuz. Daha seçimler bile olmadan nasıl FETÖ'cülerin heyecana kapıldığına, umutlandıklarına sizler de şahit oluyorsunuz.

Beyni sulanmış darbe dönemlerinin kullanışlı aparatlarının nasıl intikam kelimesini, rövanş kelimesini ulu orta kullandıklarını sizler de takip ediyorsunuz. Bunların beyni sulanmış size mama yok bu memlekete.

“100'ü aşkın vatandaşımızı şehit ettiler”

Kandil’in uzantılarının CHP’nin Ankara ve İstanbul adaylarına nasıl posta koyduğunu gördünüz değil mi. Terör koridoru kurdular Suriye’nin kuzeyinde. Kim? YPG, PYD. Buradan bizim 100'ü aşkın vatandaşımızı şehit ettiler. Bay Kemal çıkmış, ''YPG'nin bizimle ne işi var'' diyor.

“CHP çöp, çukur, çamur demektir”

Biz Afrin’e girdiğimizde ''Mehmetçik Afrin’e niye giriyor'' dedi. Öğreneceksin Bay Kemal. 2019’da İstanbul'un ortasındaki bir ilçede bunlar çöpleri bile toplayamadılar. CHP çöp, çukur, çamur demektir.