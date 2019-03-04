Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pusuda bekliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor” dedi.

Güncellenme 04 Mart 2019 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor” dedi.

“Bizim arkamızda millet var, Allah var”

Düşmanların, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korktuklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de Kürdistan diye bir yer olmadığını, HDP’nin eş genel başkanının PKK’nın arkasında olduğunu söylediğini, AK Parti'yi ve MHP'yi çökerteceğiz dediklerini, bunların yanında CHP, İyi Parti, Saadet Partisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayıyoruz” diyenlere inat kendilerinin sırtlarını halka ve Allah’a dayadığını belirterek, “Sizin keleşleriniz olsa ne yazar, başka şeyleriniz olsa ne yazar. Ne dedim? Sizi Cudi'de inlerinize gömeceğiz, Gabar'da inlerinize gömeceğiz. Hatta hatta Kandil'de inlerinize gömeceğiz. Gömdük mü? Gömüyoruz. F-16'larımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla bunları çökerttik mi? Daha devam ediyor, nefes aldırmayacağız. FETO'suna da diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Biz bunları kovalayacağız onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler, arkalarındayız. Benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler” dedi.

“Onları da kadroya alacağız”

Bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanların 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakı oluşturduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TTK'ya 1500 alınacağının müjdesini geçtiğimiz yıl yine burada vermiş miydim? İki gün önce gerçekleştirilen kura ile 1000 kardeşimiz TTK'nın çalışanı oldu mu? Hayırlı ve bereketli olsun. İnşallah kalan 500 kardeşimizin de bir kaç ay içerisinde işlemlerini başlatacak ve yine böyle bir kura çekilişiyle onları da kadroya alacağız” dedi.

“Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız”

Bu kişilerin tanzim satışlarından rahatsız olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. İşte onlara karşı biz hemen anında bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze meyve bunları getirmeye başladık. Ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Ve eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız” dedi.