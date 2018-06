Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prompterin dersini veririm sana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Prompteri unutmuşum, ben prompteri falan unutmadım. Ben prompterin dersini veririm sana" dedi.

Güncellenme 05 Haziran 2018 16:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geçen 10 yılda 8 milyon istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladığını, kur üzerinden oynanan oyunlara bakılmaması gerektiğini, 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşılacağını, Türkiye ekonomisinin tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyede olduğunu, dünyada bir numara olduğunu söyledi.

"Sizin otomobile falan kafanız basmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin otomobile falan kafanız basmaz. Geçtiğimiz yıl 723 bin otobüs satıldı. 91 bin nerede, 723 bin nerede? Hey gidi… Her eve otomobil giriyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi giriyorsa bir refah seviyesi var" dedi.

Kılıçdaroğlu bu işlerden anlamaz

Türkiye'nin her yıl her yıl en az yüzde 5.7 büyüyen ülke haline getirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'ye olan borcun 23.5 milyar dolar olduğunu, şu an borç olmadığını, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu işlerden anlayamayacağını, çırak bile olamayacaklarını söyledi.

24 Haziran'dan sonra hesaplaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'de ortalama her vatandaş 100 euro elde ederken Türkiye'nin 35 euro olduğunu, şu an ise 63 euro gelir elde eder hale gelindiğini, kur üzerinden oynanan oyunlara bakılmaması gerektiğini, 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşılacağını belirtti.

Refah seviyesi yüksek

Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin otomobile kafasının basmayacağını, geçen yıl 723 bin otobüsün satıldığını, her eve otomobil giriyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi giriyorsa bir refah seviyesinin var olduğunu söyledi.

Demirtaş, 53 Kürt’ün ölümünden sorumlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 53 Kürt'ün ölümünden sorumlu olduğunu, Muharrem İnce'nin de onu ziyaret ettiğini, teröristten cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, Kürtlerin bu oyunu bozacağını, ziyaret yaparak oy toplamaya çalıştığını, halkın türbe ziyareti gibi onu ziyaret edene cezayı sandıkta keseceğini belirtti.

Ben başkomutanım

15 Temmuz'da 150 generalin apoletini söktüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin kanını döken o alçakların birer FETÖ teröristi olduğunu, Metin Temel paşanın ise Afrin'de teröristlerle göğüs göğüse çarpışmış bir komutan olduğunu, başkomutan olduğu için alkışlandığını, İnce'nin çırak bile olamayacağını, kendisinin Anayasa'ya göre zaten başkomutan olduğunu, Cumhurbaşkanının apolet sökme gibi bir yetkisinin olmadığını, bunu yargının yapacağını söyledi.

Ben prompterin dersini veririm sana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Prompteri unutmuşum, ben prompteri falan unutmadım. Ben prompterin dersini veririm sana. Yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Korumalar onu tekrar sandalyeye oturtmadılar. O beni rahatsız etti. Benim bu ilim ehline saygımdır. Bunların her işi yalap şalap. Şimdiden böyle zıvanadan çıkanlar, ülkenin başına geçse Allah korusun neler yapacakları belli değil" dedi.