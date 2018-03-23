Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lıların zulmünü anlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da neler yaptığını bir bir anlattı.

Güncellenme 23 Mart 2018 17:40

AK Parti'nin Güngören İlçe kongresin öncesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK terör örgütünün Diyarbakır'da halka çektirdiklerini anlattı.

"Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik''

Erdoğan, PKK'lı teröristlerin kurşunlu Cami'ni kurşunladığını ama Kurşunlu Cami'nin yeniden inşa edildiğini, Ulu Cami'ye de aynısının yapıldığını, onun da yeniden yapıldığını söyledi. Erdoğan ayrıca, "Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik'' dedi.

“Pazara kadar değil, mezara kadar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olarak gören hiçbir kardeşimin küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız" ifadelerini kullandı.

“Kurşunlu Cami'ni biz yeniden inşa ettik”

Geçen hafta Diyarbakır'da olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün o binaları yıktık. Oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz, sur içinde. Kurşunlu Cami'ni kurşunladı bu alçaklar. Ama Kurşunlu Cami'ni biz yeniden inşa ettik. Ulu Cami'ye aynısını yaptılar" dedi.

“Ecdattan aldığımız terbiye bu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez. Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdattan aldığımız terbiye bu" ifadelerini kullandı.

“Açtıkları çukurlara onları gömdük”

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri paralel devletten bahsediyor, öbürleri PKK. Kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne dedik; bak yanlış yapıyorsunuz, biz öyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz, öyle anladığınız gibi bir hükümet değiliz. Eğer doğru dürüst bu parlamentoda duracaksanız durun, dağdakilerde doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara' dedik. Nitekim o açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Tüneller kurmuşlardı Güneydoğu'da, o tünelleri başlarına geçirdik mi?" dedi.