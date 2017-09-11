Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Büyükelçisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Ankara Büyükelçisi Gazi'yi makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Sirus Seccad Gazi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Gazi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Gazi'nin, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.