Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunu bozmak için oy istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir zamanlar IMF’den borç aldığını, artık borç verme seviyesine geldiğini hatırlattı.

Güncellenme 25 Şubat 2019 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bir zamanlar IMF’den borç aldığını hatırlattı.

“Türkiye'yi yönetemezsiniz”

AK Parti iktidarında ülke ekonomisinin tam 3,5 kat büyüdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçmiş yıllarda IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu, Türkiye’yi IMF’ye Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtaç ettiğini, Davos’ta dönemin IMF başkanına “Bak başkan sen IMF'nin başkanısın. Türkiye'nin Başbakanı benim. Siz alacağınızı bizden taksit taksit alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Ama siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Taksitlerinizi alırsınız o kadar” dediğini, Mayıs 2013’te de 23,5 milyar borç ödemesinin sıfırlandığını söyledi.

“Türkiye’nin IMF’ye borcu yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Türkiye’nin IMF'ye bir borcunun olmadığını, artık oraya ihtiyaç olmadığını, IMF’nin Türkiye’den borç istediğini, ilgili kişilere 'verin' dediğini, sözlerinde ciddi olduğunu görünce vazgeçtiklerini belirtti.

“Oyunu bozmak için oy istiyoruz”

Türkiye’nin önünde yeni bir imtihan olduğunu ve 31 Mart’ta yine halkın desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz. Suriye'deki oyunu, ekonomideki oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunu istiyoruz. Geleceğimiz için daha aydınlık daha müreffeh yarınlar için 31 Mart'ta bir kez daha Tokat'ın desteğini bekliyoruz” dedi.