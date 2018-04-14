Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonu doğru buluyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye’ye yönelik operasyonu hakkında konuştu.

Güncellenme 14 Nisan 2018 16:08

AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yönelik ABD operasyonunu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan operasyonu doğru bulduğunu, saldırıların karşılıksız kalmayacağını gördüklerini, masumların hesabının daha önce sorulması gerektiğini söyledi.

"Operasyonu doğru buluyoruz"

Bu sabah füze ve uçaklarla rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılmasının düşünemediğini, yapılan operasyonu doğru bulduğunu, o kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumun tasvip edilmediğini, bunun faillerinin bedelini ödemesi gerektiğini, rejimin son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş olduğunu, Suriye'de kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin, rejimin konvansiyonel silahlarla katlettiği yüzbinlerce masum Suriyeli için de sergilenmesi gerektiğine inandığını söyledi.

"Biz DEAŞ’a karşı mücadelemizi verdik"

Suriye'de oynanan oyunun başka olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmek. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DEAŞ’sa biz DEAŞ’la zaten savaşıyoruz ya. Biz DEAŞ’a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 bin DEAŞ’lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık” diye konuştu" ifadelerini kullandı.