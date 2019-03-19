Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yapmazsa biz gereğini yaparız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; cami saldırısını gerçekleştiren suçluların 15 yıl ceza aldığını hatırlatarak, "Yeni Zelanda devleti gereğini yapmazsa biz gereğini yaparız" dedi.

Güncellenme 19 Mart 2019 14:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50 kişinin camide katledildiği Yeni Zelanda’yı sert bir dille eleştirdi. Ülkenin yasalarına göre 15 yıldan fazla ceza verilmeyen Yeni Zelanda’ya çağrıda bulunan Erdoğan, “Eğer Yeni Zelanda devleti gereğini yapmazsa biz gereğini yaparız'' ifadelerini kullandı.

“Biz gereğini yaparız”

Yeni Zelanda’ya yasalarında düzenleme yapması uyarısında bulunan Erdoğan, “50 Müslümanı katledecek, yasada madde yokmuş, düzenleme yap. Yeni düzenleme yapmıyorsa, ben bunu Yeni Zelenda hükümetiyle tartışırım. Eğer Yeni Zelenda devleti gereğini yapmazsa biz gereğini yaparız” dedi.

“Bunun hesabını vereceksin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “50 kardeşimizi alçakça öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. Yasalarında 15 yıldan fazla hapis cezası yokmuş. 50 Müslümanı katledecek, sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. İnsan canı ne kadar ucuz ya” ifadelerini kullandı.