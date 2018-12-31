Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Metin Temel'e yeni görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, generallerin atanmaları ilişkin kararı onayladı.

Güncellenme 31 Aralık 2018 10:30

Generallerin atanmaları ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Metin Temel’in de görevi değişti

Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi.

Söz konusu atamalar Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçekleştirildi.