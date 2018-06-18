Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL'i süre bitiminde kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde OHAL'i süre bittiğinde kaldıracaklarını ama teröre yönelik bir şey olması durumunda geri getirilebileceklerini vurguladı.

Güncellenme 18 Haziran 2018 16:30

Türkiye ile ABD'nin ortak Menbiç kararı doğrultusunda, Menbiç'te devriye gezme olayının başladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemde OHAL'i süre bittiğinde kaldıracağız ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir. Teröre yönelik bir şey olursa geri gelebilir" dedi.

İş bilenin kılıç kuşananın

AK Parti'nin Samsun mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menbiç'te ne dedik? 'Terör örgütleri çıkacak' dedik. Menbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı. İş bilenin kılıç kuşananın" ifadesini kullandı.

Bay Muharrem; ben antrenmanlıyım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Utanmadan sıkılmadan benim için 'O artık yorgun' diyor. Bay Muharrem; ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var… Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki. Yok bilmem Tatar böreği, yok Arnavut ciğeri verecekmiş, ben bunları nerede söyledim. Çorbayı Zeytinburnu belediyemiz zaten veriyor" dedi.

Yeni dönemde süre bitiminde OHAL'in kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin ne derse desin cevap vermeye değmeyeceğini, beş gün sonra milletin CHP'nin defterini düreceğini, İnce'nin OHAL'i 48 saat içerisinde kaldıracağını söylediğini, AK Parti'nin göreve geldiğinde bir ayda OHAL'i kaldırdığını, yeni dönemde de süre bitiminde OHAL'in kaldırılacağını, bunun OHAL'in geri gelmeyeceği anlamına gelmeyeceğini, teröre yönelik bir durum olması durumunda tekrar OHAL'in geleceğini söyledi.

Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor, İran'la anlaştınız mı diyor. Bay Muharrem sen bu işi bilmiyorsun, biz Afrin'e girerken siz girmek doğru değil dediniz. Irak'a girmek doğru değil dediniz. Şu an itibariyle Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. 3 bin Cerablus'ta DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik" dedi.

10 önemli nokta vuruldu

Kandil'e operasyon yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk operasyonda 20 uçak kaldırdıklarını, 10 önemli noktayı vurduklarını, ikinci operasyonda da bunların lider kadrolarını vurduklarını, Irak'ta ve Kandil'de vurduklarını, 24 Haziran sonrası Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceklerini ifade etti.

Devriye gezmeyi olayı başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok ama bizim var. Biz kazanacağız, biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Biz icazeti milletimizden aldık. Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak dedik. Başladı çıkmaya. Devriye gezmeyi olayı başlayacak dedik, o da başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'den icazet almadan meydanlarda tek bir kelime bile konuşmuyor. Biz Bay Muharrem'in tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz. Bunun bir de şiir kitabı varmış. Bu milleti kimse aldatamayacak. Tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik.

15 Temmuz'da tanklara F-16'lara meydan okuduk. CHP'nin Genel Başkanı Atatürk Havalimanı'ndan Bakırköy'e gitti. Demokrasimizi 3-5 kifayetsiz insanın insafına asla bırakmadık. Aman ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyin.

Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız

7 Haziran'da olduğu gibi iş işten geçtikten sonra ahların vahların kimseye faydası dokunmaz. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye etmeye çalışanlara da Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız.

24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır.