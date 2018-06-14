Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL hakkında ilk kez tarih verdi!

OHAL'in seçim kampanyalarına yansıyan bir yanının olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden sonra ilk iş olarak kaldırılabileceğini ifade etti.

Güncellenme 14 Haziran 2018 09:55

OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak bir tarafının olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran sonrasında ilk işlerinin OHAL'i kaldırmak olduğunu ifade etti.

"Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün (dün) Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi. Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak" dedi.

"Kendi İHA'mızı kendimiz üretiyoruz"

İsrail'in Türkiye'ye 10 İHA verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 2 tanesinin arıza yaptığını, 8'inin şu an kullanılabilir durumda olduğunu, Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek Türkiye'ye insansız hava aracını vermediğini, şu an ise Türkiye'nin kendi üretimini yaptığını, artık ev sahibi konumuna gelindiğini söyledi.

"Muhalefet ekonomiyi bilmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ekonomiyi bilmediğini, ekonominin sadece cepte olduğunu zannettiklerini, ekonominin sadece cepteki para olmadığını, 24 Haziran'dan sonra Moody'se bir operasyon çekileceğini belirtti.

"OHAL'in seçime yansıması yok"

OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanının olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda bir tane örnek bile veremeyeceklerini, OHAL'in hiçbir yerde bir herhangi bir kampanyayı etkilemediğini, bu OHAL'in kendilerinin göreve geldiği dönemdeki OHAL ile aynı olmadığını, Bu OHAL'in tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

24 Haziran'dan sonra özellikle batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları, tedbirleri biz de koyacağız. Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle.