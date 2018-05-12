Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere müjdeli haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki yabancı öğrencilerin artık ikamet belgelerini kendi üniversitelerinden alabileceklerini söyledi.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 15:47

UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 115 bin öğrencinin tamamının ikamet belgelerini kendi üniversitelerinden alabileceklerini duyurdu.

"İlk 5 ülke arasına girilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de "Türkiye Bursları" adıyla kurumsallaşan program vasıtasıyla ülkeye gelen ve kendi hesabına okuyan 115 bin misafir öğrencinin bulunduğunu, dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahip olunduğunu, hedefin ülkedeki misafir öğrenci sayısının 350 bine çıkarmak olduğunu, dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına girileceğini, hedefin bu olduğunu söyledi.

"FETÖ istismar edemeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz" dedi.

"FETÖ ile mücadele yurt dışında da devam ediyor"

Arnavutluk'un FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda görüşmeler yapıldığını, er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceklerini, her geçen gün orada da mesafe aldıklarını, Maarif Vakfı'nın Arnavutluk'ta okulları teslim alma sürecini devam ettiğini belirtti.

"Afrika ve Balkanlarda faaliyet yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maarif Vakfı'nın özellikle Afrika'da, bunun yanında Balkanlar'da faaliyet yürüttüğünü, buralarda eğitim öğretim konusunda önemli mesafe kat edildiğini, vakfın kısa sürede hayata geçirdiği projelerle sadece Afrika'da 10 bin öğrenciye eğitim öğretim veriyor olmasını önemli gördüğünü, Yunus Emre Enstitüsü'nün dünya çapında sayıları 55'e ulaşan Türk Kültür Merkezi ile çok güzel faaliyetler yürüttüğünü, hepsinin de birbiriyle ilişkili olan faaliyetleri yeni dönemde çok daha koordineli, çok daha yakın iş birliği içinde ve sürekli çıtayı yükselterek sürdüreceklerini açıkladı.

Yabancı öğrencilere müjde

Bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Misafir öğrencilerimiz kendi ikamet belgelerini yenilemek mecburiyetindeler. Kurum önünde çok ciddi yığılmalar yaşanıyor. 115 bin öğrencimizin tamamı ikamet belgelerini kendi üniversitelerinden alabilecekler" dedi.