Cumhurbaşkanı Erdoğan, o tarihte yemin edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin edeceği belirtildi.

Güncellenme 25 Haziran 2018 21:34

Seçimlerde büyük bir başarı ile zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Temmuz'da yemin edeceği açıklandı.

Vekiller ve Erdoğan aynı gün yemin edecek

YSK Başkanı Güven, seçimin kesin sonuçlarının 5 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından 8 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aynı gün yemin etmesi bekleniyor.

TBMM toplanacak

Anayasa'ya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak.

Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. Toplantıda milletvekilleri ant içecek.

Milletvekillerinin yemin töreninin ardından aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TBMM'de yemin etmesi bekleniyor.