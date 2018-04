Cumhurbaşkanı Erdoğan, o saldırganı böyle tasvir etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'e çakmak atan saldırganın alkolik olabileceğini söyledi.

Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'in kafasına çakmak atan taraftardan "Kesin alkoliktir" ifadeleriyle bahsetti.

Türkiye'nin bağımlık ve kötü alışkanlıklarla mücadele alanındaki bir asırlık kurumsal hafızasını dost ve kardeşleriyle paylaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay'ın yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da hizmetleri birbirinden önemli projeleri, birbirinden değerli faaliyetleri bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İnsan faktörünü nazarı dikkate almayan, insana gerekli özeni göstermeyen her teşebbüs, her politika hakim kalmaya mahkumdur. İnsanı dışlayan veya insanı sadece maddi yönden değerlendiren bir anlayışın başarı şansı da yoktur. Bir ülkenin asıl zenginliği yer altı ve yer üstü kaynakları değildir. Güçlü ülke, sanayisi, ekonomisi, ticareti, ordusu güçlü devlet manasına gelmez. Elbette bunların tamamı gereklidir, önemlidir, her biri kendi başına bir değerdir ancak bize göre bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır."