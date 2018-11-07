Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kurumları bu sözlerle uyardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en iyi sağlık sektörüne yaptığı yatırımlardan geri dönüş aldığını, bu alanda artık millileşmeye gidilmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 07 Kasım 2018 13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem ilaç hem de tıbbı cihaz sektörlerinin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu, bundan kurtulunması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, üniversiteleri ve ilgili kurumları ikaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta millileşme hamlesine hiçbir bahaneye sığınılmadan destek verilmeleri gerektiğini söyledi.

“En güzel sonuçlar sağlık sektöründen alındı”

Sağlık, AK Parti’nin 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğu, en çok yatırım yaptığı ve en güzel neticeleri aldığı alanların başında geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hastanelerde ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi biliriz. Devlet hastaneleri 40 yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Vatandaşlarımızın tamamını sağlık sigortası kapsamına aldık. 40 yamalı bohça misali hizmet veren hastaneleri, üniversiteler, özel ve devlet olarak 3 başlığa indirdik. Vatandaşlarımız hangisine gitmek isterse gidiyor, işlemini yaptırıyor. Özel hastanelere fark ödeniyor ama eskisi gibi ocaklara ateş düşüren fiyatlar değil” dedi.

“Hastaların kızakla çekildiği dönemler geride kaldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu'da, Güneydoğu'da hastaların kızaklarla çekildiğini dönemlerin yaşandığını, şimdi paletli ambulanslarla hizmet verildiğini, şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerindeki reformların zirvesi olduğunu söyledi.

“Şu ana kadar 6 şehir hastanesi açıldı”

Şu ana kadar 6 şehir hastanesini açıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir ve Manisa'daki hastanelerin hasta kabulüne başladığını, yakında da açılışını yapacaklarını, Bilkent'teki şehir hastanesini de Aralık ayı itibarıyla açılacağını, bu sayede Ankara’nın da şehir hastanesine kavuşmuş olacağını belirtti.

“Milli altyapı oluşturmak kolay olmuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlaç ve tıbbi cihaz sektörü dünyada öylesine tekelleşmiş durumda ki bu zinciri kırıp milli altyapı oluşturmak kolay olmuyor” dedi.

“Sağlık personeline ihtiyaç had safhada”

Her alanda yetişmiş sağlık personeline ihtiyacın had safhada olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık bilimlerini kurma sebebinin de bu olduğunu, sağlık alanında başkalarına özenmediklerini, onların Türkiye’ye gıptayla baktığını, bugün hala hem ilaç hem tıbbı cihaz sektörlerin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu, bundan kurtulmak gerektiğini söyledi.

“Türkiye, yeterli beyin gücüne sahip”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları yapacak beyin gücüne Türkiye’nin sahip olduğunu, uluslararası camiadan ortak üretime girebilecek marka firmalarını Türkiye’ye davet ettiklerini, bu konuda olumlu yaklaşımlar olduğunu, bilim ve iş insanlarının gerektiği şekilde desteklenmesi gerektiğini, bu desteği hazır olduklarını söyledi.

Erdoğan’dan ilgili kurumlara uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumları buradan ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemizi hiçbir bahaneye sığınılmaksızın destek verilmelidir. Bu konuyu kritik ve önemli görüyorum” dedi.