Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kişileri sert bir dille eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; vatandaşla arasına mesafe koyan siyasetçilere tepki göstererek, vatandaşın gönlünü kıranın kendisinin de gönlünü kırmış gibi olacağını söyledi.

Güncellenme 20 Mart 2019 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; kulağına bazı söylentilerin geldiğini, vatandaşın gönlünü kıranın kendisinin de gönlünü kırmış olduğunu söyledi.

“Benim de kalbimi kırmış demektir”

Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani gücün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımızı küstüren…”

Teşkilatlarda vatandaşları anlamakta hala zorlananlar olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir” dedi.

“İmkanımıza değil, imanımıza bakacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve ümmetin şerefine, namusuna, izzetine halel gelmemesi için gerekirse canımız pahasına çalışacağız. Zaferle değil, seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle mücadelemizi verirken önce imkanımıza değil, imanımıza bakacağız" ifadelerini kullandı.