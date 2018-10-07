Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kişiler seçilirse kayyum atarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde teröre bulaşmış olanların sandıktan çıkması durumunda gereğinin yapılacağını söyledi.

Güncellenme 07 Ekim 2018 22:39

Kızılcahamam’da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

“4 bin 584 terörist etkisiz hale getirildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kanının asla yerde kalmayacağını, terör sorununu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartmakta kararlı olduklarını, son 3 yılda terörle mücadelede gerçekten büyük başarılara imza attıklarını, engellemelere rağmen 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek Afrin’i bölücülerin esaretinden kurtardıklarını söyledi.

“Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz”

Mart seçimlerinin geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırıların hedefi bellidir. Bu provokasyonların Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemekten başka bir gayesi yoktur. Biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kimle hangi pazarlıklara giriştiğini de gayet iyi biliyorum. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.

“Egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye, güney sınırı boyunca terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyecektir. Türkiye, ne siyasi ne ekonomik alanda egemenlik haklarını pazarlık konusu yapmayacaktır. Türkiye, FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi katil sürüleriyle mücadelesini sekteye uğratmayacaktır. Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.