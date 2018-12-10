Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ilçelerde bu görevi teşkilatlara bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfusu 30 bin altı olan ilçelerdeki aday belirleme sürecini teşkilatın inisiyatifine bıraktığı belirtildi.

Güncellenme 10 Aralık 2018 10:00

Seçim takvimini işleten AK Parti’de, ilçe belediyeleri için açıklanacak adaylar merak konusu oldu.

İstanbul ve Ankara ilçelerinde detaylı çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda tüm ağırlığını ilçe adaylarına kaydırdı. Hafta sonunu İstanbul’da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara’nın ilçeleri üzerinde detaylı çalışmalar yaptı.

Erdoğan’ın dönüşü ile parti büyük oranda yenilendi

Yeni Şafak'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Genel Başkanlığı’na yeniden dönüşü ile başlattığı değişim başkan adaylarının belirlenmesi ile büyük oranda tamamlanmış olacak.

İlçeler üzerinde de çalışılıyor

İllerdeki isim ve aday değişikliklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde çalışma yaptığı ilçelerde de yapılması bekleniyor.

O ilçeler, teşkilata bırakılacak

AK Parti kaynaklarından da bu yönde bilgiler ulaşırken, anketler başta olmak üzere vatandaş ve teşkilatın da onay verdiği isimlerin tercih edileceği vurgulandı. Nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde teşkilatın önerdiği isimlerin öncelik alacağı belirtiliyor.

Çalışmalar devam ediyor

AK Parti, ilçeler üzerinde yapılan çalışmaları belli bir seviyeye getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara’nın ilçelerinin belirlenmesinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

MHP ile karşılıklı jestler

Öte yandan AK Parti ve MHP arasında yapılan görüşmelerde de sona gelindi. 30 büyükşehir ve ilçeler üzerinde yapılan görüşmelerde, her iki parti karşılıklı jestler yapmaya devam ediyor. Buna göre MHP, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Denizli’den aday göstermeme kararı alırken; AK Parti’nin de Mersin, Adana, Manisa, Muğla, Aydın ve Osmaniye illerinden hangilerini MHP’ye bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bu hafta

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu hafta yapılacağı görüşme sonrası adayların kesinleşeceği öngörülüyor.