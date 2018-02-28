Cumhurbaşkanı Erdoğan o filme "dur" dedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatından ve hatırlarından kesitler anlatması planlanan Dede Sultan filminin yapımcılarına ihtarname gönderildi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına dair bazı kesitlerin yer alacağı Dede Sultan filmini çeken şirkete; yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakatinin bulunmadığı gerekçesi ile ihtarname gönderdi.

Film şirketine ihtarname gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, film için hazırlıkları sürdüren İstanbul'da faliyet gösteren Baran Medya şirketine 'ihtarname' gönderdi. İhtarnamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının ve hatıralarının anlatılması planlanan Dede Sultan adlı filmin çekimine ve gösterimine muvafakatin olmadığı, muvafakatin dışında filmin yapılması durumunda yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarafımıza göndermiş olduğunuz 'Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Mektubu' başlıklı yazınız ve ekindeki bilgi ve belgeler ile Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatından kesitlerin anlatılacağı 'Dede Sultan' isimli bir film yapma niyet ve hazırlığı içinde olduğunuzu bildirmiş bulunmaktasınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsi geçen filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakati bulunmamaktadır. Tarafınızca bu doğrultuda işlem tesis edilmesini, aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağınızı vekil olarak ihtaren bildiririm."