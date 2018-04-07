Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları bu sözlerle savundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen Mehmetçik'i moralize etmeye çalışan sanatçılara bu hakaret etme yetkisini nereden aldın ya" sözleri ile Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Güncellenme 07 Nisan 2018 22:41

AK Parti Aydın İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu yola çıktığımızdan bugüne beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Bundan sonra da sadece ve sadece Allahın önünde eğildik" dedi.

"Pırlanta gibi gençlerimiz var"

Afrin'deki operasyonlar hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Fırat Kalkanı'nı gerçekleştirdik mi? Orada Efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? 2000 KM alanı kontrole aldık mı? Afrin'de de aynısını yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar, ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri orada derdest etti. Teröristler de kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibari ile 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Belki 4 bin olmuştur. Bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. Şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Irak'ın kuzeyinde ve sınır içinde de yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. Kendi ürettiğimiz silahlarımızla yapıyoruz. Eskiden ABD'nin kapısına giderdik, 'bugün git yarın gel' derlerdi. Sonra da 'Kongre izin vermedi' derlerdi. İyi ki öyle demişler. Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı. Şimdi zırhlı taşıyıcı, tüfek, top, insansız hava araçları yapıyoruz. Modern sanayiler neyi başardıysa biz de onu yapacağız. Bizim neyimiz eksik? Pırlanta gibi gençlerimiz var. Zeytin Dalı, Cerablus, ve Rai'de atılan adımlarla Türk milletinin ne olduğunu görüyorlar. Bizim adımıza birileri karar vermeyecek, biz karar vereceğiz" dedi.

Aydın'a müjdeli haber

Ekonominin kötü gittiği söylentilerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elinize dizinize dursun be! Şu yanı başınızdaki İzmir'deki havaalanının hali neydi ya? Aydın'da da bizim eğitim uçuşları yaptığımız alan var. Çalışmalarını yapıyoruz. Genel Başkanlığa geldiğimde söz vermiştim. Taşımacılıkta sıkıntı çekiliyordu. Aydın - Denizli bölünmüş karayolunu yaptık mı, yaptık. Ama bay Kemal konuşur" ifadelerini kullandı.

"Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Hatay'a gidiyoruz. Benim kongrem var. Sanatçılar, sporcularla sözleşip Reyhanlı'ya geçtik. Aman yarabbim, Bay Kemal çıldırdı. 'Sizin orada ne işiniz var' diyor. Hakaret üzerine hakaret. Ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. Sen Mehmetçik'i moralize etmeye çalışan sanatçılara bu hakaret etme yetkisini nereden aldın ya? Sen bu cephelerden hangisine gidip askerlerimizle birlikte oldun? Ben söyleyim, o teröristlerle birlikte oldu. Onlarla kol kola yürüdü. Biz ise Mehmetçik ile birlikte oluruz. Dünyanın her yerinde sanatçılar ordusu ile birlikte olur. Bizimkisi çılgın ya, hayatında böyle bir şey yaşamamış. Davul, zurna, klarnet diyor. Ne davul, zurnası ya. Sadece klarnet çalındı. Kabaklı'nın güzel bir türküsü vardır. Biz onunla da yetinmedik, bir de Esat kardeşimizle er meydanını söyledik. Bay Kemal, sen er meydanına gelemezsin zaten. Er meydanına er olanlar gelir. Sayın Genelkurmay Başkanı ile birlikte Tatlıses'in yanına oturduk. Duydum ki, Tatlıses uçakta yaylaları söylemiş. Biz askerde yaylalar yaylaları söylerdik. Biraz da kendinden bir şeyler katmış Tatlıses. Olayı aldı Afrin'den Mümbiç'e gitti. Bu bir aşktır ya. Bay Kemal bilmez. Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yoktur" dedi.

"Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz?"

CHP'li seçmene seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan ya. Kurtulun da Türkiye şenlensin. İktidar var, muhalefet yok. Biz tek kale oynuyoruz. Çukur eylemlerinde PKK ile mücadele ettik, bu zatı bölücü örgütün yanında gördük. Hakkari'de mitingi var, partisinin bayrağı yok. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunun Türk bayrağı ile alakası yok. Biz ne zaman gittiysek Türk bayrağı ile gittik. Çünkü biz şuna inanıyoruz; korkaklar zafer anıtı dikemez. Teşkilat başkanlarımızı kaçırdılar, öldürdüler ama biz yine de yürüdük. Türkiye'nin sanatçılarına, sporcularına, medyasına hakaret eden bu zatı milletimize havale ediyorum. Sanatçılar başımızın tacıdır, sporcularımız gönlümüzdedir. Bu zatın şehitlerimizin adını ağzına alacağı zaman mutlaka ağzını çalkalamasını isteyin. Çünkü bu zat, '15 Temmuz'a tiyatro' diyerek milletimize bizzat hakaret etmiştir. Ağzını çalkalaması lazım. Aksi takdirde ifadeleri bir kulaktan girer, bir kulaktan çıkar. Kullandığı sözlere bak; Afrin kent merkezine girmeyin. Ee, git Esed'in yanında otur. Arkadaşlarını gönderdin biliyoruz. Kaybettiği her seçimden sonra milletimizi suçlayarak sizlere de hakaret etmiştir. Biz doğru bildiimiz hak bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz. Bu zat seçimleri kaybettiği her zaman sözlerini yutmuştur. Ancak 2019 seçimleri bu zatın son seçimleridir. 2019 seçimlerini kaybedince feriştahı gelse bu zatı o koltukta tutamaz.Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' derler ya, bu zat da 2019'un en geç Kasım ayında siyasi hayatını inşallah noktalayacak. Son zamanlardaki konuşmaları da bu manzarayı görmesinden. Ey Kılıçdaroğlu, istediğin kadar hopla, zıpla seni bekleyen siyasi akıbetten kurtuluşun yok. Devletine, milletine zarar vermeyi bırak artık. Bu milletten öyle sille yersin ki feleğin şaşar. Meşhur Osmanlı tokadıyla yedi düveli hizaya sokan bu millet, seni bir günde tarihin çöplüğüne gömüverir haberin olmaz" ifadelerini kullandı.