Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neyi serbest bırakıyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Güncellenme 01 Haziran 2018 17:23

Adıyaman'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyen muhalefete, "Neymiş adaymış. Neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş. Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun" ifadeleri ile yüklendi.

15 milletvekilini paket yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında, mecliste ne kadar güçlü olunursa,, ülkeye de o kadar iyi hizmet edileceğini, CHP'nin bir süre önce milletvekillerini pazara çıkardığını, 15 milletvekilini paket yapıp başka partiye servis yaptığını, o milletvekillilerin şaşkın yüzlerinin hala gözlerinin önünde olduğunu, paketlendikleri partinin sıralarına bile gelmediklerini, bu işin demokrasiyle alakası olmadığını, hepsinin bir araya gelip AK Parti'nin önünü kesmeye çalıştığını, hesabı da hesap yapanı da anında tanıdıklarını, milletvekillerinin kendilerine oy verenleri temsil etmek yerine örgütün cenaze ve silah işlerine baktığını söyledi.

HDP’nin Meclis’te olmasını PKK ve CHP istiyor

CHP'nin ‘şu parti illa barajı geçmeli’ diyerek, adeta seçmenlerini işportaya çıkardığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin, bu ülkenin eli kanlı örgütünün peşinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapı olduğunu, milletvekillerinin örgütün cenaze ve silah işlerine baktığını, belediye başkanları seçildikleri yere hizmet etmek yerine, devletin kendilerine tahsis ettiği aracı gereci parayı götürüp örgüte dağa gönderdiklerini, teşkilatların örgüt adına dağa adam toplam ve bunları adeta ölüme gönderme merkezleri haline geldiğini, böyle bir partinin illa Meclis’te olmasını sadece PKK ve CHP'nin istediğini belirtti.

“Topunuz gelin topunuz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benimle ilgili Almanya’da yapılanları duyuyorsunuz değil mi? Yahu topunuz gelin topunuz. Benim Avrupa’daki kardeşlerim, Avrupa’daki Adıyamanlı kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. Onlar sizin o çadırlarınızda oy vermezler. Bu ülkede Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Benim için Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik diye bir şey yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik bu kadar basit. Türkiye’de Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları yerlere en büyük hizmeti biz götürdük. Kültürel ve sosyal alandaki tüm yasakları biz kaldırdık. Ret, asimilasyon, inkar bütün bu politikaları biz kaldırdık. Ülkemizde artık hiç kimse ne kökeninden ne inancından ne de sosyal statüsünden dolayı itilip kakıldığını söyleyemez. Bu terör örgütünün güdümündeki parti ne yaptı? İstismarını yaptıkları bölgede dikilmiş bir tane ağaçları?" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi cezaevinden aday olan bu zat. Muharrem, sayın Muharrem ince ince Edirne’ye gittin. Peki bu Diyarbakır’da yapılan 7 Haziran seçiminden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 tane benim Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Neymiş adaymış. Neymiş serbest bırakılması gerekiyormuş. Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun. Bu ülkede hukuk var, yargı var. 53 tane Kürt kardeşimi bunlar orada öldürdüler. Ondan sonra da biz kimseyi asla kimseyi öldürmedik diyor. Bırakın bu yalanları. Yasin Börü’nün hesabını vermezsiniz. Yargı tecelli edecektir, adalet tecelli edecektir. Bunlar sadece ve sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. 6-7 Ekim 2014 tarihinde vatandaşlarımızı sokağa çağırıp, insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar

Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var. Onca oy alıp Meclis’e girdiler de ne oldu? Çukur eylemlerinde 300’ün üzerinde vatandaşımızın ölümünden bunlar sorumlu. Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar, arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyorlardı."