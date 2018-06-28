Cumhurbaşkanı Erdoğan, neden bu kadar başarılı?

Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Markov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin başarısının nedenlerini açıkladı.

Güncellenme 28 Haziran 2018 11:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasını yorumlayan Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, bu başarının; GSYİH’in yükselmesi, dış politikası ve modern ile geleneksel siyaset modelini birleştirmesinin etkili olduğunu söyledi. Markov ayrıca, Moskova ile yakınlaşma içinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile ilişkiler çok daha iyi olacak.

Erdoğan’ın kazanmasındaki asıl neden

Markov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin kazanmasındaki ilk nedenin Türkiye ekonomisinin düzelmesi olduğunu, 2002’den beri GSYİH, artan nüfusla birlikte 3.5 bin dolardan 11 bin dolara çıktığını, Türk halkının böyle başarıları bırakmak istemediğini belirtti.

İsrail ile zıtlaşma

Seçimlerin kazanılmasının bir diğer sebebinin de Erdoğan’ın dış politikası olduğunu kaydeden Markov, Türkiye yönetimi ABD ve AB’ye karşı ulusal çıkarları muhafaza etme konusunda net bir politika yürüttüğünü, İsrail’le de zıtlaşmaktan korkmadığını, bu arada Rusya ile de eşit partnerlik ilişkisi yürüttüğünü, halkın büyük kısmının bunlara destek verdiğini söyledi.

Rusya- Türkiye ilişkileri daha iyi

Markov, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu, bu ilişkilerin geleceğinin de iyi olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2002 yılından beri kayda değer ölçüde geliştiğini, 2015’teki gerginliğin üstesinden gelen liderlerin ne kadar hünerli olduklarını gösterdiğini ifade etti.

ABD-Türkiye ilişkilerinde fırsat değil sorun var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesinden yana konuştuğunu hatırlatan Markov, rakiplerinin AB ile ABD için benzer yaklaşımda bulunduğunu, Türkiye’nin, ABD ile arasında askeri ve siyasi fırsattan çok sorunu olduğunu söyledi.

Türkiye-AB ilişkileri

Markov, yeni işbirliği imkânları arayışının Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde tipik bir durum olduğunu, AB’ye üyelik konusu, Türk siyasi sistemi ve toplumsal ilişkilerini birçok bakımdan birbirine bağlayan bir unsurdu, ancak şimdi bu unsur neredeyse kaybolmuş durumda olduğunu ifade etti.