Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya çok sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı yanlışlar vardır ki bunları aptallar değil ancak alçaklar yapar.

Güncellenme 18 Kasım 2017 15:26

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Rize Kapalı Spor Salonu'nun dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "İçeride yapacağımız konuşmayı buradaki dev ekrandan izleme fırsatınız olacak. Kongreden sonra Rize'de yapacağımız bazı görevlerimiz var. Onları yerine getireceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sorgulama işine yeni başlamadık"

Son günlerdeki değişim söylemimizin bazıları tarafından sanki ilk defa olan bir şeymiş gibi algılandığını görüyorum. Halbuki biz, kendimizi sineye çekme, sorgulama işine yeni başlamadık. En başından beri bu anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü bizim inancımıza göre Allah'tan başka hiçbir varlık layüsel değildir, sorgulanamaz değildir.

"Bazı yanlışları ancak aptallar yapar"

Türkiye güçlendikçe ülkemize ve dolayısıyla bizlere yönelik hücumların şiddeti de artıyor. İşte daha dün, Norveç'teki NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği sizler de takip ettiniz. Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Bu da işte böyle bir hadisedir. Şahsımı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bu terbiyesizliği, NATO içinde bir süredir varlığını müşahede ettiğimiz çarpık bir bakış açısının dışa vurumu olarak anlıyorum.

"İdlib'de yeni adımlar atıyoruz"

Fırat Kalkanı Harekatı ile zaten her şey görüldü. Bundan sonraki süreçte de şimdi İdlib'de aynı adımları atıyoruz. Afrin'de aynı adımları atacağız. Kim ki bize en ufak bir tacizde, tehditte bulunur, bunun hesabını sorarız. Biz 911 kilometre sınırımız olan bir ülkeden bu tehdidi alacak, sessiz kalacağız, 12 bin kilometreden buraya birileri gelip buraya müdahale edebilecek. Bu nasıl iş? Bizim yaptığımızdan daha doğal, daha tabii ne olabilir?

"NATO'nun güvenilirliği sorgulanıyor"

Suriye'den ülkemize yönelik tehditlerin zirveye çıktığı bir dönemde füze savunma sistemlerini geri çekerek Türkiye'ye yönelik bir saldırı durumunda harekete geçilmeyebileceği intibasını veren NATO'nun güvenirliği, tüm üye ülkeler nezdinde sorgulanır hale gelmiştir. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri almaya kalktığımızda, ittifakın önde gelen kimi ülkeleri tarafından ortaya konan tepki de bu çarpıklığı teyit eder mahiyettedir.