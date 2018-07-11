Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından yapılacak resmi karşılama törenine iştirak edecek.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 14:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki üye ülkelerin liderlerinin karşılama töreninde hazır bulunacak.

Resmi karşılama törenine katılacak

Devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek olan yemeğe katılmak için giden Erdoğan, daha sonra da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılacak resmi karşılama törenine iştirak edecek.

Açık Hava Töreni'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg eşliğinde NATO'nun tarihini ve faaliyetlerini anlatan sergiyi gezecek, Açık Hava Töreni'ne katılacak.

May ve Merkel ile görüşecek

Erdoğan ayrıca burada, Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacak ve daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Cinquantenaire Müzesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katılacak, Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi gezisine iştirak edecek. Cinquantenaire Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'nde yapılacak Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği Oturumu'nun ikincisine de katılacak.