Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman ülkeleri bu sözlerle eleştirdi!

Petrol zengini Müslüman ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz" dedi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 22:56

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TİKA Koordinatörleri’ni kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere seslenerek, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada fakir kalmayacağını söyledi.

Gerçekten isteseler açlık biter

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yardımı konusunda ön sıralarda gözüken Batılı ülkelerin ölçüyü ihtiyaç değil irtibat olarak belirlendiğini, ekonomik güçleri itibarıyla Türkiye'nin katbekat önünde olan ülkeler gerçekten isteseler dünyadaki açlığın ve yoksulluğun önüne geçileceğini belirtti.

“Milli gelire baktığımız zaman dünyada birinci sıradayız”

TİKA başta olmak üzere mazlumlara, mağdurlara gariplere el uzatan kurumların çalışmalarına özel önem verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin arkasında ikinci sıradayız. Milli gelire baktığımız zaman dünyada birinci sıradayız. ABD sağda solda konuşuyor, rakamlar ortada! Bir yıl diğer ülkelerin yardımlarında büyük bir artış olmazsa 7,2 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ilk sıraya çıkma ihtimalimiz var" dedi.

"Krizler gelir dağılımındaki adaletsizlikten çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizliğin yattığını, dünya üzerinde kurulduğu söylenen çarpıklığın yükün kaldırılamayacağını, imkanların el verdiği kadar insana ulaşmaya gayret edildiğini belirtti.

"Zekatlarını verseler fakir kalmaz"

Özellikle Müslüman ülkelere ve petrol zengini Müslüman ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Dünyanın değişik yerlerinde yağdırılan bombalar için harcanan paralar sadece fakirlere verilse dünyada fakir kalmaz" dedi.

"ABD, terör örgütlerine 5 bin TIR silah ve mühimmat gönderdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör örgütlerine 5 bin TIR silah ve mühimmat gönderdiğini ve 2 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Batı'nın ortalığı karıştırmak için harcadığı para ile dünyanın geri kalanı asgari refah seviyesine ulaşabilir.

Türkiye hiçbir operasyonunda sivillerinde kılına bile zarar vermedi. Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız.