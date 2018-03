Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısınının 3569 olduğunu açıkladı.

Güncellenme 17 Mart 2018 16:44

AK Parti İl Kongresi'ne katılmak için Mardin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an müjdeyi verebiliriz. Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569" dedi.

"Ne diyordum, bir gece ansızın..."

Çok az bir zaman içinde Afrin ile ilgili müjdenin duyulacağını belirten Erdoğan, "Ne diyordum, bir gece ansızın... Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar. Batılıların verdiği destekle bunları yapmışlar. Bu tünellerden kamyon gidebiliyor. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. 'Nedir bunlar' diye sorduğumuzda yalan bunlarda su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. Kasa kasa silahlar ortada. Daha bize ne yalan söylüyorsunuz. Dürüst olana can kurban. Dürüst olmayan kusura bakmasın" dedi.

"Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz"

ABD'nin terör örgütlerine de yardım ettiğini belirten Erdoğan, "Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Demokrasimizin imkanları sonuna kadar açıktır"

Devletimiz, hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir. Anayasa, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasimizin imkanları sonuna kadar açıktır.

"Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz"

Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz.