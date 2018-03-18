Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Çanakkale'den verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin şehir merkezinin TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Güncellenme 18 Mart 2018 17:53

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı töreninde önemli konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.

"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum"

Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

"Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi"

140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.

"Teröristleri o çukurlara gömdük"

Çanakkale'de dönemin en güçlü orduları ile üzerimize saldırmışlardı. Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki cesareti geride kaldı. Azmi kalmadı sandılar. Bu milletin inancı o günkü kadar kavi değil sandılar. Ama attıkları her adımda yanıldıklarını gördüler. Çukur eylemleri ile vatanımızı hedef aldılar. Teröristleri o çukurlara gömdük. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Çıktıkları sokaklardan milletimizin iman dolu göğsüne çarpınca darmadağın olarak geri döndüler. Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Bu girişimi de önce Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı Harekatları ile yerle bir ettik, ediyoruz. Terör koridoru zinciri 4 noktadan kırıldı, kalan halkları da tane tane kıracak, bu oyunu tamamen bozacağız.

"ÖSO bayrağı orada dalgalanıyor"

Çanakkale'de ne olduysa, sınırlarımızda olan da odur. Askerleri ile erken zafer kutlayanları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak sınırlarımızda terör koridoru kurduklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik. Nice tuzaklarla donattıkları Afrin'i 58. güne giren operasyonumuz ile tamamen ele geçirdik. Bayrağımız orada dalgalanyor, ÖSO bayrağı orada dalgalanıyor. Biz işgale gitmedik, biz sadece terör gruplarınının yok edilmesine ve barışa gittik. Oradaki kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmaya gittik. Allah kahraman Mehmetçiklerimize güç ve kudret versin.