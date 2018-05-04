Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Çarşısı'nın açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuştu.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk turizminin uzun bir süredir iç ve dış saldırılardan dolayı irtifa kaybettiğini, geçen yıl toparlanmaya başladığını, bu yıl 40 milyonluk rekor turist sayısıyla şahlanış dönemine girildiğini ifade etti.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilklerin her zaman zor ve sıkıntılı olduğunu, neticesinin bereketli olduğunu, Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin ilk seçimini kolay şekilde gerçekleştireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesinin satın alınmasının kötü bir şey olduğunu, bunları yapanların 'bu milleti idare edeceğiz' dediklerini, bu kişilerden bu ülkeye fayda olmayacağını, her şeyden önce demokrasinin dürüstlük olduğunu, demokrasinin bir yerde namus meselesi olduğunu, bu ittifakların, bu adayların amaçlarının kesinlikle ülkenin ve milletin dertlerine derman olmak olmadığını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışındaki terör operasyonlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 376. Kuzey Irak'ta 379, Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te 297" ifadelerini kullandı.