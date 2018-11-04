Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı haydutlara bırakmayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara yönelik girişimleri sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 04 Kasım 2018 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara yönelik girişimlere tepki göstererek, “Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Biz Türkiye olarak denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız” dedi.

“Meydanı haydutlara bırakmayacağız”

Filomuza katılan her geminin Türkiye’nin denizlerdeki gücünü, milli çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığı artırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en üst ligindeki ülkelerle rekabet edilecek ürünler çıktığını, Türkiye'yi adeta denize ayak basmayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceklerini, Türkiye olarak denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların Türkiye’ye ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimlerin kesinlikle kabul edilemeyeceğini, en geç 2020 yılında Kınalıadayı'yı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edeceklerini söyledi.