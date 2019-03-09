Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele S-400 değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl meselenin S-400 olmadığını, Türkiye'nin başta Suriye olmak üzere her konuda kendi iradesi ile hareket ediyor olması olduğunu söyledi.

Güncellenme 09 Mart 2019 23:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır” dedi.

“Mesele S-400 değil”

Meselenin S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket etmesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır. Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de aklıselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz” ifadelerini kullandı.