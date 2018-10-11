Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele İş Bankası değil, Atatürk'ün mirası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin İş Bankası değil, Atatürk'ün mirası olduğunu söyledi.

Güncellenme 11 Ekim 2018 09:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan temasları sonrası Türkiye’ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı. İş Bankası tartışmalarını yeniden gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin İş Bankası olmadığını, asıl meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti olduğunu, Atatürk’ün vasiyetinin Hazine’ye devrinin gerçekleştirilmesi gerektiğini, bunun şahıslara ve CHP’ye ait bir hak olmadığını söyledi.

Mesele İş Bankası değil, Atatürk’ün vasiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin İş Bankası olmadığını, meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun 'Oradan bizim kasamıza giren para yok ki' dediğini, kendisinin 'Senin kasana para giriyor' demediğini, mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na belirli bir temettü geliri aktarıldığını belirtti.

Kişilerin veya CHP’nin hakkı değildir

İş Bankası’nın yönetim kuruluna CHP’nin dört adam koyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine'ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP'nin hakkı hiç değildir. MHP'li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim" dedi.

İsmet İnönü tartışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü ile ilgili gösterdiği fotoğrafa CHP'lilerin itiraz ettiğini, tek bayrak değil de çift bayraklı dendiğini, kendisinin zaten tek bayrak demediğini, gösterilen fotoğrafta zaten tek veya çift bayrak olduğunun göründüğünü, iki çubuğunda orada görüldüğünü, bir tanesinin Amerikan bayrağı olduğunu, bunun ortada olduğunu, şu an o fotoğrafların tersinden gösterildiğini, ama yine de gizleyemediklerini, mızrağın çuvala sığmayacağını söyledi.