Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası'na müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Rusya ve İran olarak ortak bir tutum geliştirme noktasında mesafe katettik" dedi.

Güncellenme 17 Kasım 2017 11:36

Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında şunları söyledi:

İdlib operasyonu planlandığı gibi sürüyor. Soçi'de (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (İran Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani'yle bir araya geleceğiz. Türkiye, Rusya ve İran olarak ortak bir tutum geliştirme noktasında mesafe katettik. Afrin bizim için çok önemli sınırdaşımız konumunda. Afrin'i terör örgütü PYD'den temizlememiz gerekiyor.



PYD ve YPG'den Afrin'i temizlememiz gerekiyor. Oradaki gözleme noktalarında biz hakim unsur olarak bulunacağız, buna mecburuz. Müttefiklik içinde kolayca çözülebilecek birçok sorun ABD tarafından çıkmaza sürüklenmiştir. Rakka, Münbiç böyledir. Bütün bu olaylar Rakka'da Münbiç'te gelin beraber halledelim dediğimiz zaman önceki yönetim burada PYD, YPG kalmayacak denmesine rağmen bu sözü tutmamışlardır. Ardından gelen yönetim SDG ile işbirliği yapıyoruz diyor. Kim kimdir, bunları gayet iyi biliyoruz.

"Kim kimdir, bunları gayet iyi biliyoruz"

Kim kimdir, bunları gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin DEAŞ ve PYD'ye operasyonlarını baltalayan ABD'nin yapmak istediği senaryonun farkındayız. Müttefikliğe sığmayacak hareketleri yapmak bambaşka bir şey. Dün Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Burada Atatürk'ün resmi ve şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız Kanada yolundaydılar. Bizi aradılar böyle durum var. Bu tatbikat NATO tatbikatı. 40 askerimiz var, bunları çekme kararı verdik çekiyoruz dediler.

"Merkez Bankası rezervimiz 120 milyar dolar seviyesine yaklaştı"

Dövizde, faizde uluslararası yatırımlarda yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri ekonominin kendi dinamikleriyle ortaya çıkmıyor. Büyüme oranlarında çok iyi noktadayız. Yılın üçüncü çeyreğiyle birlikte yıllık bazda yüzde 6-7 arasını bulması belki de aşması bekleniyor. Dövizdeki şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağına ve kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum. Borsa 110 bin seviyesini zorluyor, Merkez Bankası rezervimiz 120 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Enflasyon yok hıyarmış salataymış bunlardan değil, enflasyonu doğuran ana sebep faizdir.

"Zaten müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor"

Bunu öğreneceksiniz. Hala bunu anlamayanlar, anlamak istemeyenyer, bunu Batı'daki kafalarla çözmeye çalışanlar bizi anlamazlar. Batı'daki kafaların da bir kısmı zaten uygulamalarıyla bizi destekliyor. ABD'deki faiz oranları ortada. Bizdekilere bunu hala anlatamadık. Anlamadıkları şu; faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar banka sahipleri, finans sektörü. Yatırımlarda niye sıkıntımız var? Bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan yatırımlar durur. Hala bunu anlatamıyoruz. Maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir muhafazakarlık içindedir. Oturup bunu konuşmamız lazım, Başbakan'la da konuştuk. Bunu çözmeye mecburuz. 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon çift haneliye gidiyor. Merkez Bankası yıl sonu şu olacak diyor, kaç kere revize ettiniz tutmuyor. 'Merkez bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyi' deniyor, tamam. Zaten müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor, tablo ortada. Türkiye'ye diz çöktürmek için her yola başvuranlara bir kez daha sesleniyorum, başaramayacaksınız.