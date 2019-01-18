Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehzure teyzeyi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı "sana oy yok" diyen Mehzure Keleş’i telefonla aradı.

Güncellenme 18 Ocak 2019 10:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile pazarda yaşadığı diyalog sonrası gündeme oturan Mehruze teyzeyi telefonla aradı. İstanbul’a geldiğinde Mehzure teyzeyi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen Türkiye'yi ağlattın” dedi.

İmamoğlu’na söylediği sözler gündeme damga vurdu

Sultanbeyli’de yaşayan 60 yaşındaki Mehzure Keleş’in pazarda dolaşırken kendisinden oy isteyen İmamoğlu’na söylediği sözler Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehzure teyzeyi arayarak bir süre sohbet etti. Mehzure teyzenin mutluluğu gözlerine yansırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa sürede ziyarette bulunacağını söyledi.

“Ben senin peşinden ölene kadar hiç ayrılmam”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sen dün Türkiye'yi ağlattın” sözüne cevap veren Mehruze teyze, "Sen bizim dünyamızsın, ben senin peşinden ölene kadar hiç ayrılmam. Ben seni bir kardeşim gibi seviyorum. Allah senden razı olsun. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Ben sizin hayranınızım. Ben ne bileyim ki onlar CHP'li, onları görüyoruz. Kalkıyor, yatıyor seninle uğraşıyor. Sanki 10 yaşındaki çocuk gibi bu nasıl bir gelişme, bu nasıl okumuş. Bu herhalde okumamış, bakkaldan almış" ifadelerini kullandı.

“CHP'nin ne olduğunu bilirim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu memlekette bugüne kadar dikili bir ağaçları yok ki” sözlerine cevap veren Mehruze teyze, "Ben 17 yaşında Fikirtepe'ye o zamandan bu yana CHP'nin ne olduğunu bilirim. Yağ kuyruklarında, tüp kuyruklarında battaniyeyle yattık. Hastaneler pislikti, o Fikirtepe pislikti, Haliç'ten geçemiyorduk. Bunu görmeyen kördür, sağırdır. Senin adına kurban olayım. Sen televizyonlara yakışıyorsun. Sen dünyayı ağlattın, sadece bizi değil. Sizin sayenizde gavurlar el pençe duruyorlar Osmanlı geldi diyorlar" diye konuştu.

Erdoğan’dan ziyaret sözü

Konuşma sırasında “Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'ın köyündenim” diyen Mehzure teyzeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a geldiğimde seni ziyaret edeceğim” ifadeleri ile söz verdi.

“Gelin evimde sizi görmek istiyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap veren Mehruze teyze de, "İnşallah gel misafir edeceğim. Bana şu sesini duymam yetti. Allah başımızdan eksik etmesin. Türkiye'yi cennet ettin, bunu görmeyen kör sağırdır. Rabbim Kur'an'dan ayırmasın. Gelin evimde sizi görmek istiyorum" dedi.