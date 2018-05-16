Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB Başkanı'nı kabul etti

Doların hızlı artışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB Başkanı Çetinkaya ile görüşme kararı aldı.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 13:49

Merkez Bankası'nın bağımsız olduğundan dolayı yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koyamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Çetinkaya ile görüşme gerçekleştirecek.

MB'den açıklama

Merkez Bankası, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini, gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin de dikkate alınarak gerekli adımların atılacağını açıklamıştı. Daha sonra Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Kimler katılacak?

Görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın da bulunacağı kaydedildi.

Erdoğan ne demişti?

İngiltere temasları sırasında Londra'da Bloomberg TV'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler sonucu Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın, kendisinin faizleri indirme çağrısına kayıtsız kalmamasını beklediğini söylemiş, Erdoğan "Merkez Bankası bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koyamaz" demişti.