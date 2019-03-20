Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'a bu sözlerle yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz" sözleri ile Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Güncellenme 20 Mart 2019 14:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. Ne bu ittifaktan ne de ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş için "Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın vergi kaçakçısı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir adam Ankara'ya belediye başkanı adayı oldu. Gerçekler çarşaf çarşaf ortaya dökülüyor. Bu skandal, provokasyon diyerek kapatılmayacak kadar büyüktür” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ankaralı seçmenin bunun hesabını sandıkta soracağını belirterek, “Ne bu ittifaktan ne de ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez” ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seçime partiler ittifak halinde girdi. Biz MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Karşımızda dörtlü çete var, Kandil'den yönetiliyor. Bu çeteyle bir mücadele vereceğiz” dedi.