Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mansur Yavaş seçilse bile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ın seçilse bile bedel ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Güncellenme 19 Mart 2019 09:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında öenmli açıklamalarda bulundu. Erdoğan; seçime girse bile bedel ödemek zorunda kalacağını, AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin ise alanında daha başarılı olduğunu söyledi.

“Çok dikkatli olmak gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak bu belgelerin ortaya çıkması ve yargının Sayın Yavaş'la ilgili verdiği karar, bunlar kenara konulacak bir şey değil ve bu seçime böyle girebilse dahi, seçimden sonra çünkü bunun dokunulmazlığı yok, bunlar milletin önüne geldiği zaman burada çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi maalesef tabii Ankaralı hemşehrilerimize de ödetme durumuna düşüyor. Yani burada çok dikkatli olmak gerekiyor” dedi.

“Bu zat, zaten yuvarlanıyor”

Futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmamak gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kaldı ki bu zat, zaten yuvarlanıyor. Kökeni itibarıyla MHP’li. Geldi, CHP'den girdi, iki kez girdi ve kaybetti. Mehmet Özhaseki ise 5 kez Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Yaklaşık 25 yıl Kayseri'yi yönetti ve Kayseri'yi nereden aldı, nereye getirdi. Bu, çok önemli” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Özhaseki'nin daha sonra Ankara milletvekili olduğunu ve ilk etapta kendisini Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptıklarını aktaran Erdoğan, belediyecilikte ciddi deneyimi olduğunu, bu bakanlığın da belediyelerle ilintili birçok işlevinin bulunduğuna işaret etti” dedi.

“Pırıl pırıl bir arkadaşımız”

Özhaseki'nin bu işi çok iyi bildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tuttuğunu koparan, koşturan, insanlarla ikili ilişkilerinde çok hassas, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Dürüstlükse dürüstlük. Gönülden hizmetse bu var.

Ankara'yı yönetmek bir ilçeyi yönetmek demek değildir. Buraya her yönüyle çok geniş bir bakış açısı olabilen bir aday gerekirdi. Onun için de Mehmet Bey'le dedik ki büyükşehire yakışan bir isim olsun ve adayımızı o şekilde belirledik" dedi.