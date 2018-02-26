Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefon görüşmesi yaptı.

Güncellenme 26 Şubat 2018 14:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri telefonda değerlendirdi.

Sığınmacılar geri dönebilir mesajı

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in teröristlerde temizlenmesinin Suriye'deki mültecilerin ülkelerine dönmesi için iyi bir adım olduğunu vurguladı.

Ateşkes çağrısı

Afrin'de başarı ile devam eden operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi.

Gelişmelerin memnuniyet verici olduğu üzerinde duran iki lider, Doğu Guta'da insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak mesai vurgusu

Görüşmede ayrıca, Suriye'de mutlak siyasi çözüm için ortak çaba harcanması gerektiğine işaret edildi.

KKTC sorunu

Kıbrıs'la ilgili sıkıntılara değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında KKTC ve Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattığı kaydedildi.

İki lider ilerleyen zamanlarda temas halinde olma durumunu teyit etti.