Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la 'Doğu Guta'yı görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Doğu Guta'daki insani durumu görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam telefondan bir görüşme gerçekleştirerek bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Suriye’nin durumu görüşüldü
Yapılan görüşmede iki lider, Suriye'nin durumunu değerlendirdi.
Doğu Guta’daki son durum
Afrika ziyareti hakkında değerlendirme yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'daki insani durum konuşuldu.
İnsani yardımlar sivillere ulaşmalı vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a BMGK'nın Doğu Guta için 30 günlük ateşkes ilanının tam olarak uygulanmadığını ve mağdurlara insani yardımların ulaşması için liderlerin devreye girerek diplomatik temasların yoğunlaşması konusundaki görüşlerini aktardı. İki lider bu hususta mutabık kaldı.
Üçlü zirveye vurgu
Yapılan görüşmede ayrıca, Rusya, İran ve Türkiye'nin Nisan ayında İstanbul'daki üçlü zirvesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi’nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi’nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.
Zeytin Dalı Harekatı bölgeye barış getirecek
İki liderinde Suriye için bilgi alışverişinde bulunulmasına devam edilmesi gerektiğinin altı çizilen görüşmede, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla Türkiye'ye yönelik ulusal güvenliği tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi gerektiği ve bu harekatın bölgede huzur ve barışı sağlayacağı üzerinde duruldu.
Saldırılara kınama
Ayrıca, Cuma günü Burkina Faso’da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi’ne yönelik yapılan terör saldırıları da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kınandı.