Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la 'Doğu Guta'yı görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Doğu Guta'daki insani durumu görüştü.

Güncellenme 05 Mart 2018 10:27

Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam telefondan bir görüşme gerçekleştirerek bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Suriye’nin durumu görüşüldü

Yapılan görüşmede iki lider, Suriye'nin durumunu değerlendirdi.

Doğu Guta’daki son durum

Afrika ziyareti hakkında değerlendirme yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'daki insani durum konuşuldu.

İnsani yardımlar sivillere ulaşmalı vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a BMGK'nın Doğu Guta için 30 günlük ateşkes ilanının tam olarak uygulanmadığını ve mağdurlara insani yardımların ulaşması için liderlerin devreye girerek diplomatik temasların yoğunlaşması konusundaki görüşlerini aktardı. İki lider bu hususta mutabık kaldı.

Üçlü zirveye vurgu

Yapılan görüşmede ayrıca, Rusya, İran ve Türkiye'nin Nisan ayında İstanbul'daki üçlü zirvesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi’nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi’nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Zeytin Dalı Harekatı bölgeye barış getirecek

İki liderinde Suriye için bilgi alışverişinde bulunulmasına devam edilmesi gerektiğinin altı çizilen görüşmede, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla Türkiye'ye yönelik ulusal güvenliği tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi gerektiği ve bu harekatın bölgede huzur ve barışı sağlayacağı üzerinde duruldu.

Saldırılara kınama

Ayrıca, Cuma günü Burkina Faso’da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi’ne yönelik yapılan terör saldırıları da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kınandı.