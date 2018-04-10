Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov'a bu sözlerle cevap verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'i Suriye'ye teslim et" diyen Lavrov'a diplomatik bir dille cevap verdi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 13:38

"Afrin'i Suriye'ye teslim et" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yaklaşımın çok yanlış olduğunu, şu anda Afrin'in kime geri verileceğini çok iyi bildiklerini söyledi.

“Trump ararsa görüşürüm”

Grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donal Trump ile telefon görüşmesi yapıp yapmayacağı yönündeki soruya, şu an itibariyle ararsa görüşmemek için hiçbir sebebin olmadığını, gelişmelere göre gerekirse kendisinin de arayabileceğini belirtti.

“Bunu Lavrov değil, Türkiye belirler”

Lavrov'un Afrin'in Suriye'ye verilmesini bekliyoruz sözlerine eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun çok yanlış bir yaklaşım olduğunu, Afrin'in kime verileceğini bildiklerini, Şuanda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye tesliminin konuşulması gerektiğini, 'Oraları rejim verdi' ifadesinin kendilerini ikna etmeyeceğini, yeri geldiği zaman Afrin'in Afrinlilerin kendisine bizzat teslim edileceğini, bunun zamanının Türkiye'ye ait olduğunu, onu Türkiye'nin belirleyeceğini söyledi.

"Özelle girmeyin, genelde kalın"

Grup toplantısında Milli Eğitim Bakanını neden yanına çağırdığının sorulması üzerine Erdoğan, "Özelle girmeyin, genelde kalın" ifadelerini kullandı.

Lavrov ne demişti?

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" diyerek yanıt vermişti.