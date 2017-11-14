Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te imza törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Güncellenme 14 Kasım 2017 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Beyan Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından anlaşma imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Şeyh Sabah'ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, iki ülke arasında "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vekili Halid Nasır Abdullah el-Roudan tarafından imzalandı.

"Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı"nı Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Kuveyt Doğrudan Yatırımı Teşvik İdaresi (KDIPA) Başkanı Meşal Cabir el Ahmed es-Sabah imzaladı.

"Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü (KISR) Genel Müdürü Dr. Samira Omar tarafından imza altına alındı.

Erdoğan, onuruna verilen öğle yemeğine katıldı

Daha sonra Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Sabah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Beyan Sarayı'ndaki öğle yemeği, basına kapalı gerçekleştirildi.