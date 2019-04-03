Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili dolayısı ile Büyük Çamlıca Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.
Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.
Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi.
Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu https://t.co/DgjYM8bAsK pic.twitter.com/2ivKF22a6b— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 2 Nisan 2019