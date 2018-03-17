Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kupa finali Diyarbakır'da yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs 2018'deki final kupasın maçının Diyarbakır'daki yeni statta yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs 2018'deki final müsabakasının Diyarbakır'daki yeni statta yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziraat Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final maçı Diyarbakır'da yeni stadımızda yapılacak." ifadelerini kullandı.
Yarı final ilk maçları oynanan Türkiye Kupası'nda rövanş müsabakaları sonunda finale çıkacak takımlar belli olacak. Yarı final ilk maçlarında Galatasaray, Akhisar'ı deplasmanda 2-1 yenerken, Beşiktaş'la Fenerbahçe ise 2-2 berabere kalmıştı.