Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriz yok, manipülasyon var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz var diyenlerin önce ekonomiyi öğrenmesi gerektiğini, Türkiye'de ekonomiyle alakalı bir manipülasyon olduğunu söyledi.

Güncellenme 06 Ekim 2018 11:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam'da gerçekleştirileceği 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partililere hitap etti.

“Bu durum sadece ekonomik değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun bir anda böyle bir artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmenin mümkün olmadığını, bunu söylemekle asla sorumluluktan kaçmaya çalışmadıklarını, yapılanın sadece bir durum tespiti olduğunu söyledi.

Fırsatçılara tepki

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen iki aya kalmadan toparladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazılarının krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırdığını, milleti fırsatçıların insafına teslim etmeyeceklerini ifade etti.

“Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir”

Özel sektörün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. O zaman külahları değiştiririz. Hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz” dedi.

“Bizim IMF'ye borcumuz yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Bizim IMF'ye borcumuz yok. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın olmayacağını biliyoruz. Ülkemizi kendi reçetelerimizle, kendi çözümlerimizle, kendi programlarımızla hedeflerimize ulaştıracağız. Kendi ayakları üzerinde yükselttiğimiz Türkiye'ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Kriz yok, manipülasyon var”

Türkiye'de kriz olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz var diyenlerin önce bir ekonomiyi öğrenmesi gerektiğini, Türkiye'de ekonomiyle alakalı bir manipülasyon olduğunu, manipülatif bir hareket olduğunu, bununla bir fatura kesmeye çalıştıklarını, Türkiye’nin de bu faturanın aktörleri arasında yerini aldığını söyledi.